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İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalananan gazeteci İsmail Küçükkaya, karantina altına alındı.
GÜNDEM 01.11.2020, 23:51
Fox TV Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Program ekibi karantinaya alındı.
Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.
Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.
Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti. Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.
Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.
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