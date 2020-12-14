Dini eserler alanında önemli eserlere imza atan İhya Yayınları'nın sahibi, yazar İsmail Kazdal 85 yaşında ahirete irtihal eyledi. Bir süredir kanser tedavisi gören İsmail Kazdal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 12 Aralık akşamı İstanbul'da hayatını kaybetti. Peki, İsmail Kazdal kimdir? İşte İsmail Kazdal'ın hayatı ve eserleri...

İsmail Kazdal'ın vefatını oğlu Mehmet Fatih Kazdal, babasının sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar ve takipçiler, Inna lillâhi ve inna ileyhi raciun. Babam İsmail Kazdal mücadele dolu bu dünya hayatını geride bırakarak Hakk 'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenab-ı Allah rahmetiyle ve mağfiretiyle muamele eylesin inşallah. Oğlu Mehmet Fatih Kazdal" ifadeleriyle duyurdu. İsmail Kazdal, dün kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gürcistan'da 1935'te dünyaya gelen Kazdal, 1951'de Sanat Enstitüsünden mezun oldu.

Büyük Doğu (1963-1965) ve Hilal dergilerinde (1964-1969) "Zafer Karib" müstear adıyla yazılar kaleme alan Kazdal, aynı zamanda Hilal dergisinde idari müdür olarak görev aldı.

Görev aldığı dönemde dergi, Kazdal'ın katkılarıyla İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar attı. Dergide ayrıca ilk kez Hasan el-Benna, Mevdudi ve Seyid Kutub'tan yazılar çevrilerek yayınlandı.

1972’de İhya Yayınlarını kurdu. Başta Seyyid Kutub’un “Yoldakiİşaretler”i ve ikisi takım eser olmak üzere 30’un üzerinde kitap neşretti. Sonraki yıllarda kendi yayınevini kurarak, bir dönem İhya yayınlarının yöneticiliğini üstlenen İsmail Kazdal, makale ve yazı dizilerini ayrıca Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Bugün, Zaman, Yeni Devir ve Milli Gazete dergi ve gazetelerinde okurlarla buluşturdu.

"İslam Büyüklerine Göre İçtimai Yapı" (1970), "Bir İhtar" (1970), "Çağdaş Truva Atı Demokrasi" (1980), "Hak-Batıl Savaşının Tarihi Serüveni" (1986), "Para İmparatorluğu" (1989), "Adım Adım Sülük Operasyonu" (1991), "Laiklik Devrini Kapamıştır" (1992), "Siyasi İktidar ve Özal Devri" (1993), Kur'an'la Birlikte Düşünmek" (1996) ve "Serencam" (2004) adlı kitapları kaleme alan Kazdal, son olarak Erguvan Yayınevi'nden "15 Temmuz" adlı eserini çıkardı.

Kur’an Okulu Yayınları çıkan kitapları: “Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâli (Kur’an Çevirilerinin Meâli) – Nüzul Sırasına Göre” (2008) özgün meal çalışması, sonrasında “İnsanlık Tarihi Boyu Devlet Medeniyet Siyaset” (2015 Şubat), 2015 Ekim’inde de “İnsanlık Tarihinin En Büyük Hukukçusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanife”, Nisan 2016’da “Yarınki Dünya’da Türkiye’nin yeri –siyasi komplolar-“ ve 15 Temmuz 2017 de de Ahalilikten Millet Olmaya Yükseliş 15 TEMMUZ-gerçek bir cihada davetnâme- adlı eserlerini kaleme aldı.

Dört çocuk, yedi torun sahibi olan İsmail Kazdal’ın, www.ismailkazdal. org ile www.kuranikerim. org adlı internet sitelerinde beş binin üzerinde soruya verdiği cevapları ve yüzlerce makalesi de bulunuyor.

İsmail Kazdal, 12 Aralık 2020 tarihinde vefat etti.

