İsmail Doğanay Rahmet-i Rahman’a kavuştu
Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından ilahiyatçı Ekrem Doğanay Hocaefendi’nin oğlu İsmail Doğanay, geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle rahmet-i Rahman’a kavuştu.
GÜNDEM 06.10.2020, 06:40
Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından İlahiyatçı Ekrem Doğanay Hocaefendi’nin oğlu İsmail Doğanay önceki gün geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle rahmet-i Rahman’a kavuştu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi altında bulunan İsmail Doğanay, rahatsızlığının kötüye gitmesi nedeniyle vefat etti. 63 yaşında olan İsmail Doğanay, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Yeniçağa Belediye Başkan adayı olmuştu. İlme ve Kur’an’a Hizmet Vakfı başkanlığı görevini yürüten İsmail Doğanay dün Merkez Emine Hatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniçağ Aile Kabristanlığı’na defnedildi. Millî Gazete olarak İsmail Doğanay’a Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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