İsmail Demir: ABD'nin yaptırımı müttefiklik ruhuna uygun değil

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Demir, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil" dedi.Demir'in konuşmasından öne çıkanlar:



ABD'nin yaptırım kararı 4 kişi ve bir kuruma yönelik. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.

CAATSA'da bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok. Türkiye’ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu.

Savunma Sanayii Başkanlığı alım yapan bir kurum değil, bizim önceliğimiz proje yapmak ve bunların hayata geçmesini sağlamak. Savunma Sanayii Başkanlığının doğrudan gidip aldığı, ithal ettiği proje yok denecek kadar az.



ABD'nin yaptırım kararının herhangi bir zafiyet yaratacağını düşünmüyorum. Kanun gereği alınmış karar, müttefiklik ruhuna uygun değil.

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu. Savunma ürünlerinin tedarikinde engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.

