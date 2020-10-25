İslâm dünyasına sömürü kafesi

İslâm coğrafyasını kafese almaya niyetli ABD ve İsrail, ‘normalleşme’ adı altında Müslüman topraklarını iliklerine kadar sömürecek.

ABD, Sudan ve İsrail, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda varılan anlaşmanın “bölgesel güvenliği artıracağını ve Sudan, İsrail, Orta Doğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacağını” bildirdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamayı basınla paylaştı.

Görüşmede Sudan’ın demokrasi (!) süreci ve bölgedeki sözde barışın artırılması (!) fırsatlarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, “Zalim bir diktatörlük altında onlarca yıl yaşadıktan sonra, Sudan nihayet yönetimi eline alıyor” yorumuna yer verildi.

Açıklamada, Sudan’daki geçiş hükümetinin terörle mücadele, demokratik kurumların inşası ve komşularıyla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attığına işaret edilerek “Bu tarihi ilerlemeyi ve Trump’ın Sudan’ı ‘teröre destek veren ülkeler’ listesinden çıkarma kararını göz önüne alarak, ABD ve İsrail yeni başlangıcında ve uluslararası topluma entegrasyonunda (!) Sudan ile ortak olmaya karar vermiştir” denildi.



ABD’nin güya Sudan’ın ‘egemenliğinin tesisi için’ adım atacağını ve uluslararası ortakları ile Sudan’ın borç yükünün azaltılması konusunda görüşeceği vurgulanan açıklamada, ABD ve İsrail’in demokrasilerini (!) güçlendirme, gıda güvenliğini artırma, terörle ve aşırıcılıkla mücadelesini geliştirme ve ekonomik potansiyelini kullanma konusunda Sudan halkını destekleyeceği aktarıldı.

Gelecek haftalarda, bu ülkelerin heyetlerinin iş birliği alanları hakkında bir araya geleceği belirtilen açıklamada, “Bu adım, bölgesel güvenliği artıracak ve Sudan, İsrail, Ortadoğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacaktır” görüşü paylaşıldı.



İran da, Sudan yönetimini ABD’ye “fidye” ödeyerek, Filistin’e karşı işlenen suçlara gözlerini kapatmakla suçladı. Sudan’ın ABD’ye 335 milyon dolar ödemesinin ardından Washington’un “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, “Yeterli fidyeyi ödeyin ve Filistinlilere karşı işlenen suçlara gözlerinizi kapatın, böylece sözde terörizm kara listesinden çıkarılacaksınız. Açıkçası liste ABD’nin terörizme karşı mücadelesi kadar sahte. Utanç verici” ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ise, Sudan ile İsrail’in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Netanyahu: “İsrail heyeti yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek”

İsrail Çetebaşı Binyamin Netanyahu, Sudan ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı kapsamında, Siyonist heyetin yakında Hartum yönetimiyle bir araya geleceğini söyledi. Netanyahu, iki ülke makamlarının tarım ve ticaret dâhil olmak üzere birçok alanda iş birliği konularını ele alacağını kaydederek, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’a ilişkilerin normalleştirilmesi kararları için teşekkür etti.



Filistin yönetimi, Sudan’ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kararı almasını kınadı. Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, “Filistin topraklarını gasp eden işgal devleti İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini reddediyor ve kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sudan’ın İsrail ile normalleşmesinin Arap Birliği’nin 2002 yılında kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile 1515 numaralı BMGK kararına aykırı olduğuna vurgu yapılarak, “Filistin yönetimi, Filistin halkının meşru haklarını ve menfaatlerini korumak için gerekli kararları alacaktır” denildi.

