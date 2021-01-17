İslami Cihad'dan beklenmedik çıkış! ''Hamas hata ediyor''

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas'ın seçimlere katılmakla hata ettiğini savundu.

Filistinli gazeteci Halid Ebu Tuame'nin aktardığı habere göre İslami Cihad, Hamas'ın seçimlere katılması kararından memnun değil.

Seçimlere katılmayacaklarını bildiren hareketin yetkilileri, Hamas ile yaptıkları görüşmelerde, "Hamas'ın seçimlere katılmakla hata ettiğini" savundu.

