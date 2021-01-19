Reklam

Son Dakika

İslam’dan vazgeçmeleri istendi onlar ise asırlarca direndi

Yakın tarihin direniş destanını yazan Morolular, asırlar boyunca zulme uğradı. Sırasıyla İspanya, ABD, Japonya ve Filipinler güçlerine karşı vatanını savunan Morolular, bu uğurda büyük bedeller ödedi.

GÜNDEM 19.01.2021, 04:33
İslam’dan vazgeçmeleri istendi onlar ise asırlarca direndi
Güney Asya’nın izzet dolu diyarında yüzyıllardır işgale, sömürüye ve asimilasyona direnen Bangsamoro Müslümanları, destansı bir mücahedenin ardından zafere ulaştı. Nice zorluklarla dolu yolu aşan ve zafere kavuşan Bangsamoro, bugün şeri hükümlerle idare edilme imkânına sahip bir bölge konumunda… Kapsamlı özerkliğe kavuştukları referandumun yıl dönümüne günler kala Bangsamoro Müslümanlarının yazmış olduğu destanı ele aldık. Asırlar süren direnişi, cihadın askeri gücü Moro İslami Kurtuluş Cephesi’ni, büyük dava adamı Selamet Haşimi’yi Moroluların, Osmanlı ve Türkiye sevgisini, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Moro için önemini, şeriat ile yönetilebilme imkânına kavuşan Bangsamoro’nun bugününü ve çok daha fazlasını yazı dizimizde okuyabilirsiniz.

DİRENİŞİN ARDINDAN GELEN ZAFER! BANGSAMORO DESTANI - 1. BÖLÜM
Bangsamoro ve Filipinler halkının bugün yaşadığı coğrafyanın İslamiyet’e ne zaman kavuştuğu konusunda muhtelif tarihler verilse de tarihçiler miladi takvime göre 14. asırda bölgede bir İslam devletinin hâkim olduğu noktasında hemfikir. O günden beri İslamiyet güneşinin söndürülemediği bölge 1565 yılında İspanyol işgali ile tanıştı. Sömürgeci İspanyollar coğrafyaya geldiğinde bölgenin çok büyük bir kısmı Müslümanlar tarafından idare ediliyordu. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeye gelen İspanyollar, sömürgecilik faaliyetleri doğrultusunda son derece ağır zulümlerde bulundu. Müslümanların topraklarını işgal etmekle yetinmeyen İspanyollar, misyonerlik ve asimilasyon çalışmaları da yaptı. İspanyollar, İslamiyet’ten vazgeçip Hıristiyan olmayanlara ölüm ya da göç seçeneğini sunarken Müslümanların çoğu bu nedenden dolayı bölgedeki takımadaların en doğusuna çekilmek mecburiyetinde kaldı. Müslümanlar her ne kadar İspanyol işgali karşısında geri çekilmek zorunda kalsa da verilen mücadele ile birlikte öz benliklerini korumayı başardılar. İspanyollara karşı yıllarca süren bir direniş sergileyen Müslümanlar, nihayetinde varlıklarını kabul ettirdi.

Moro’nun ve içerisinde yer aldığı Filipinler’in ismi İspanyol sömürgeciliğinden izler taşıyor. Zira o günkü sömürgeci güçler, bölgeyi ‘İspanya Kralı Felipe’nin ülkesi’ anlamına gelen ‘Filipinler’ ifadesiyle adlandırıyor ve bu adlandırma günümüze dek ulaşıyor. Söz konusu durum bugün Filipinler vatandaşlarının bir bölümünde rahatsızlık oluştururken ülkenin isminin değiştirilmesinin bölgede tartışılan konulardan biri olduğunu da belirtmek gerek. Öte yandan Kuzey Afrika halkını ‘Mauri’ yani ‘Moro’ şeklinde adlandıran sömürgeci İspanyollar, Filipinler bölgesindeki Müslümanları da buradan hareketle o dönemde ‘Moro’ ifadesiyle tanımladı. Sömürgeci İspanyolların nitelendirmesi günümüze kadar gelirken etnik olarak Filipinlilerden farklı olduklarını dile getiren Moro halkı, kendileri için ‘Bangsamoro’ isimlendirmesini kullanıyor. ‘Bangsamoro’ kavramı ‘Moro halkı’ anlamına geliyor.

19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalılar, bölgedeki işgalci ve sömürgeci güç olarak İspanyolların yerini aldı. İki sömürgeci güç arasındaki toprak mücadelesinin galibi ABD olurken İspanyollar Paris Antlaşması ile birlikte 20 milyon dolar karşılığında Filipin bölgesini ABD’ye devretti. Bölgedeki İspanyol mezalimini devralan ABD, Müslümanlara yönelik tam anlamıyla sistematik savaş açtı. ABD de tıpkı İspanyollar gibi Müslümanları asimile etmek için uğraşırken bu bağlamda bölgedeki demografik yapıyı değiştirilmeye ve Müslümanlar azınlık hale getirmeye çalışıldı.

1898 yılında bölgeye gelen ve İspanyolları yenerek bölgeyi kontrol altına alan ABD, hem katliam hem de kültür emperyalizmi yoluyla Moro’yu tam anlamıyla sindirdi. İslam’a ait izlerin büyük ölçüde silindiği işgal döneminin ardından 1948 yılına gelindiğinde Filipinler devleti kâğıt üzerinde bağımsızlığa kavuştu. Filipinler, kurulduğu günden beri ‘ABD’nin uydusu’ özelliğini taşıdı. Günümüzde dahi ABD etkisini görebileceğiniz ülkede mevcut devlet başkanı Rodrigo Duterte her ne kadar ABD etkisini silmek için uğraşsa da tam anlamıyla başarılı olamadığı görülüyor.

1948 yılına gelindiğinde her ne kadar ABD bölgeden gitmiş olsa da Morolu Müslümanların çilesi nihayete ermedi. ABD’nin bölgeden ayrılışının ardından Müslümanlar için zulüm dolu günler sürdü. Kâğıt üzerinde olsa da bağımsızlığa kavuşan Filipinler mezalim noktasında ABD’nin adımlarını takip etti. ABD’nin Filipinler’e bağımsızlık verdiği süreçte Müslümanlara yönetim hakkı verilmek şöyle dursun, ABD yetkililerince kendileriyle görüşmede dahi bulunulmadı. Süreç içerisinde Morolu Müslümanlara yönelik ağır baskı ve zulüm devam ederken Filipinler tarafından tam anlamıyla bir asimilasyon politikası uygulandı.

Bölgenin İspanyollardan sonraki sömürgeci gücü olan ABD, 1930’lı yıllarda Filipinler’e özerklik verdi. Bu süreçte bir başka önemli gelişme yaşandı ve bölge II. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın işgaline uğradı. Böylece Moro Müslümanları, yaşadıkları toprakları, İspanyollar ve Amerikalıların ardından Japonlara karşı da savunmak zorunda kaldı. Verilen mücadelenin nihayetinde Japonya, yenilerek bölgeden çekildi. Her ne kadar Japon işgaline karşı başarıya ulaşılsa da yaşanan süreç ABD’nin bölgeye daha da güçlenerek yerleşmesine yol açtı.

Yüz yıllardır süren mezalimin ardından son olarak Filipinler devletinin sindirme politikasıyla karşı karşıya kalan Moro halkı için 1968 yılında yaşanan bir katliam kırılma noktalarından biri oldu. ‘Moro halkının yeniden uyanmasına vesile olan olay’ şeklinde nitelendirilebilecek olayı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç şu sözlerle anlatıyor: “O dönemde Malezya ile Filipinler’in üzerine anlaşmazlık yaşadıkları bir bölge var. Filipinler yönetimi, hak iddia ettiği bu bölgede karışıklıklar oluşturmak ve böylece Malezya’ya zorluk çıkmak istiyor. Bu amaçla Filipinler güçleri, Moro’dan üç yüz civarında genç topluyor. Bu gençler Filipinler güçleri tarafından eğitime tabi tutuluyor. İslami hassasiyeti çok fazla kalmamış ailenin çocukları bu gençler. Bahsi geçen eğitimin sonlarına doğru bu genç askerlere Malezya’ya karşı düzenlenecek operasyonda görev alacakları söyleniyor. Gençler, bu durumu kabul etmiyor ve, “Bizler Müslümanlara karşı silah kullanmayız.” diyorlar. Bunun üzerine bu gençlerin üzerine gece uyurlarken ateş açılıyor ve gençler şehit ediliyorlar. Bu gençlerden biri yaralı kurtuluyor, o adadan kurtuluyor ve olan biteni anlatıyor. Bunun ardından olayın gazetelerde yer almasıyla birlikte halkta da bir tepki meydana geliyor.”

17 Mart 1968’de gerçekleşen söz konusu mezalim, Moro halkı için bardağı taşıran son damla oldu. Moro Müslümanlarına yönelik zulmü başka vahşetler de takip ederken 1971 yılında Manili’de bir camiye sığınan ve aralarında kadınların ve çocukların da yer aldığı 70 Morolu katledildi. Söz konusu yıllarda Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos tarafından sıkıyönetim ilan edilirken bu süreçte on binlerce Müslüman şehit edildi. Yüz binlerce Müslüman’ın göç etmek zorunda kaldığı bu dönem bağımsızlık hareketlerinin de olgunlaşmasına yol açtı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12