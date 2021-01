İslam’dan vazgeçmeleri istendi onlar ise asırlarca direndi

Güney Asya’nın izzet dolu diyarında yüzyıllardır işgale, sömürüye ve asimilasyona direnen Bangsamoro Müslümanları, destansı bir mücahedenin ardından zafere ulaştı. Nice zorluklarla dolu yolu aşan ve zafere kavuşan Bangsamoro, bugün şeri hükümlerle idare edilme imkânına sahip bir bölge konumunda… Kapsamlı özerkliğe kavuştukları referandumun yıl dönümüne günler kala Bangsamoro Müslümanlarının yazmış olduğu destanı ele aldık. Asırlar süren direnişi, cihadın askeri gücü Moro İslami Kurtuluş Cephesi’ni, büyük dava adamı Selamet Haşimi’yi Moroluların, Osmanlı ve Türkiye sevgisini, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Moro için önemini, şeriat ile yönetilebilme imkânına kavuşan Bangsamoro’nun bugününü ve çok daha fazlasını yazı dizimizde okuyabilirsiniz.



DİRENİŞİN ARDINDAN GELEN ZAFER! BANGSAMORO DESTANI - 1. BÖLÜM

Bangsamoro ve Filipinler halkının bugün yaşadığı coğrafyanın İslamiyet’e ne zaman kavuştuğu konusunda muhtelif tarihler verilse de tarihçiler miladi takvime göre 14. asırda bölgede bir İslam devletinin hâkim olduğu noktasında hemfikir. O günden beri İslamiyet güneşinin söndürülemediği bölge 1565 yılında İspanyol işgali ile tanıştı. Sömürgeci İspanyollar coğrafyaya geldiğinde bölgenin çok büyük bir kısmı Müslümanlar tarafından idare ediliyordu. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgeye gelen İspanyollar, sömürgecilik faaliyetleri doğrultusunda son derece ağır zulümlerde bulundu. Müslümanların topraklarını işgal etmekle yetinmeyen İspanyollar, misyonerlik ve asimilasyon çalışmaları da yaptı. İspanyollar, İslamiyet’ten vazgeçip Hıristiyan olmayanlara ölüm ya da göç seçeneğini sunarken Müslümanların çoğu bu nedenden dolayı bölgedeki takımadaların en doğusuna çekilmek mecburiyetinde kaldı. Müslümanlar her ne kadar İspanyol işgali karşısında geri çekilmek zorunda kalsa da verilen mücadele ile birlikte öz benliklerini korumayı başardılar. İspanyollara karşı yıllarca süren bir direniş sergileyen Müslümanlar, nihayetinde varlıklarını kabul ettirdi.



Moro’nun ve içerisinde yer aldığı Filipinler’in ismi İspanyol sömürgeciliğinden izler taşıyor. Zira o günkü sömürgeci güçler, bölgeyi ‘İspanya Kralı Felipe’nin ülkesi’ anlamına gelen ‘Filipinler’ ifadesiyle adlandırıyor ve bu adlandırma günümüze dek ulaşıyor. Söz konusu durum bugün Filipinler vatandaşlarının bir bölümünde rahatsızlık oluştururken ülkenin isminin değiştirilmesinin bölgede tartışılan konulardan biri olduğunu da belirtmek gerek. Öte yandan Kuzey Afrika halkını ‘Mauri’ yani ‘Moro’ şeklinde adlandıran sömürgeci İspanyollar, Filipinler bölgesindeki Müslümanları da buradan hareketle o dönemde ‘Moro’ ifadesiyle tanımladı. Sömürgeci İspanyolların nitelendirmesi günümüze kadar gelirken etnik olarak Filipinlilerden farklı olduklarını dile getiren Moro halkı, kendileri için ‘Bangsamoro’ isimlendirmesini kullanıyor. ‘Bangsamoro’ kavramı ‘Moro halkı’ anlamına geliyor.



19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalılar, bölgedeki işgalci ve sömürgeci güç olarak İspanyolların yerini aldı. İki sömürgeci güç arasındaki toprak mücadelesinin galibi ABD olurken İspanyollar Paris Antlaşması ile birlikte 20 milyon dolar karşılığında Filipin bölgesini ABD’ye devretti. Bölgedeki İspanyol mezalimini devralan ABD, Müslümanlara yönelik tam anlamıyla sistematik savaş açtı. ABD de tıpkı İspanyollar gibi Müslümanları asimile etmek için uğraşırken bu bağlamda bölgedeki demografik yapıyı değiştirilmeye ve Müslümanlar azınlık hale getirmeye çalışıldı.



1898 yılında bölgeye gelen ve İspanyolları yenerek bölgeyi kontrol altına alan ABD, hem katliam hem de kültür emperyalizmi yoluyla Moro’yu tam anlamıyla sindirdi. İslam’a ait izlerin büyük ölçüde silindiği işgal döneminin ardından 1948 yılına gelindiğinde Filipinler devleti kâğıt üzerinde bağımsızlığa kavuştu. Filipinler, kurulduğu günden beri ‘ABD’nin uydusu’ özelliğini taşıdı. Günümüzde dahi ABD etkisini görebileceğiniz ülkede mevcut devlet başkanı Rodrigo Duterte her ne kadar ABD etkisini silmek için uğraşsa da tam anlamıyla başarılı olamadığı görülüyor.



1948 yılına gelindiğinde her ne kadar ABD bölgeden gitmiş olsa da Morolu Müslümanların çilesi nihayete ermedi. ABD’nin bölgeden ayrılışının ardından Müslümanlar için zulüm dolu günler sürdü. Kâğıt üzerinde olsa da bağımsızlığa kavuşan Filipinler mezalim noktasında ABD’nin adımlarını takip etti. ABD’nin Filipinler’e bağımsızlık verdiği süreçte Müslümanlara yönetim hakkı verilmek şöyle dursun, ABD yetkililerince kendileriyle görüşmede dahi bulunulmadı. Süreç içerisinde Morolu Müslümanlara yönelik ağır baskı ve zulüm devam ederken Filipinler tarafından tam anlamıyla bir asimilasyon politikası uygulandı.



Bölgenin İspanyollardan sonraki sömürgeci gücü olan ABD, 1930’lı yıllarda Filipinler’e özerklik verdi. Bu süreçte bir başka önemli gelişme yaşandı ve bölge II. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın işgaline uğradı. Böylece Moro Müslümanları, yaşadıkları toprakları, İspanyollar ve Amerikalıların ardından Japonlara karşı da savunmak zorunda kaldı. Verilen mücadelenin nihayetinde Japonya, yenilerek bölgeden çekildi. Her ne kadar Japon işgaline karşı başarıya ulaşılsa da yaşanan süreç ABD’nin bölgeye daha da güçlenerek yerleşmesine yol açtı.



Yüz yıllardır süren mezalimin ardından son olarak Filipinler devletinin sindirme politikasıyla karşı karşıya kalan Moro halkı için 1968 yılında yaşanan bir katliam kırılma noktalarından biri oldu. ‘Moro halkının yeniden uyanmasına vesile olan olay’ şeklinde nitelendirilebilecek olayı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç şu sözlerle anlatıyor: “O dönemde Malezya ile Filipinler’in üzerine anlaşmazlık yaşadıkları bir bölge var. Filipinler yönetimi, hak iddia ettiği bu bölgede karışıklıklar oluşturmak ve böylece Malezya’ya zorluk çıkmak istiyor. Bu amaçla Filipinler güçleri, Moro’dan üç yüz civarında genç topluyor. Bu gençler Filipinler güçleri tarafından eğitime tabi tutuluyor. İslami hassasiyeti çok fazla kalmamış ailenin çocukları bu gençler. Bahsi geçen eğitimin sonlarına doğru bu genç askerlere Malezya’ya karşı düzenlenecek operasyonda görev alacakları söyleniyor. Gençler, bu durumu kabul etmiyor ve, “Bizler Müslümanlara karşı silah kullanmayız.” diyorlar. Bunun üzerine bu gençlerin üzerine gece uyurlarken ateş açılıyor ve gençler şehit ediliyorlar. Bu gençlerden biri yaralı kurtuluyor, o adadan kurtuluyor ve olan biteni anlatıyor. Bunun ardından olayın gazetelerde yer almasıyla birlikte halkta da bir tepki meydana geliyor.”



17 Mart 1968’de gerçekleşen söz konusu mezalim, Moro halkı için bardağı taşıran son damla oldu. Moro Müslümanlarına yönelik zulmü başka vahşetler de takip ederken 1971 yılında Manili’de bir camiye sığınan ve aralarında kadınların ve çocukların da yer aldığı 70 Morolu katledildi. Söz konusu yıllarda Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos tarafından sıkıyönetim ilan edilirken bu süreçte on binlerce Müslüman şehit edildi. Yüz binlerce Müslüman’ın göç etmek zorunda kaldığı bu dönem bağımsızlık hareketlerinin de olgunlaşmasına yol açtı.