İslam ülkeleri Selman el-Avde için harekete geçmeli

Suudi Arabistan hapishanelerinde bulunan onlarca âlimden biri olan Selman el-Avde’ye ilişkin üzücü bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde babası Selman el-Avde’nin durumuna ilişkin olarak bir sosyal medya paylaşımında bulunan Abdullah el-Avde, babasının “yavaş öldürme sürecine” maruz bırakıldığını söyledi.

Söz konusu paylaşımda Selman el-Avde’nin sağlığında korkutucu bir çöküş ile tıbbi ihmal olduğu belirtilirken el-Avde’nin başına gelebileceklerden yetkililerin sorumlu olduğu ifade edildi. Suudi Arabistan’da âlimlerimizin içerisinde bulunduğu zor şartları gazetemize değerlendiren Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, İslam’ın en kutsal bölgesinde olan Hicaz’da söz konusu zulümlerin yapılmasını esefle karşıladığını kaydetti.

Yıldırım, “Suudi Arabistan’da şu anda bir fikir özgürlüğü yok. Baskıcı bir krallık yönetimi var. Müslümanlar, ABD ve Siyonizm’e karşı söz söyleyeceği zaman bu baskıyı arttırıyorlar. Bu durum yıllardır böyle. Bu hocalarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyorum” dedi. Yıldırım, Suudi Arabistan’da alimlere yapılan zulmün ülkemizdeki idareciler tarafından da dile getirilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Dünyadaki bütün Müslümanlar, nerede zulüm olursa olsun ona birlikte karşı koymalıdır” ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan’da Muhammed bin Selman’ın veliaht prens oluşunun ardından tutuklanan isimler arasında yer alan Selman el-Avde’nin sağlık durumuna ilişkin olarak geçtiğimiz haftalarda da bir bilgi aktarılmıştı. Yine Abdullah el-Avde tarafından yapılan açıklamada Selman el-Avde’nin tutuklandığı günden beri hücre hapsinde tutulduğu ve görme ve işitme yetilerinde ciddi ölçüde azalma meydana geldiği dile getirilmişti.

