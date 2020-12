İslam, suyu israf etmemeyi emreder

Türkiye Diyanet Vakfı’nın ( TDV) Afrika başta olmak üzere kurak topraklarda açmış olduğu su kuyusu ve vakıf çeşmeleri ile suyun öneminin anlatıldığı “Yargaliga-Suya Giden Yol” isimli belgeselin tanıtım toplantısına video konferans sistemiyle katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Milletimizin yardım elini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran, yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için çalışmalar yürütenler, milletimizi mutlu etmektedir” dedi.

İslam dininin, canlıları suya kavuşturmayı tavsiye ettiğini, medeniyetimizin de insanın olduğu her köşeye su taşıdığına dikkat çeken Erbaş, “Temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz. Özellikle Afrika’da milyonlarca insan, hiçbirimizin bırakın içmeyi, elini dahi yıkayamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.



Suyun, insanlara bahşedilen en kıymetli nimetlerden biri olduğuna işaret eden Erbaş, “Canlı olan her varlığın hammaddesi ve yaşam kaynağımız olan su, maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır. Büyüyen şehirler ve artan dünya nüfusuyla beraber suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Suyun ulaşılabilirliği kolaylaştıkça su israfı da beraberinde geliyor” değerlendirmesinde bulundu. Temiz su kaynaklarının günden güne azaldığını, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için su kaynaklarını temiz tutmak ve suyu verimli kullanmak gerektiğine vurgu yapan Erbaş, bu uyarıyı her vesileyle de kürsülerden, minberlerden dile getirdiklerini ifade etti.



İslam dininin, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrettiğini hatırlatan Erbaş, “Nitekim Resûl-i Ekrem (SAV), bir sahabenin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, ‘Bu ne israf!’ diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabenin ‘Abdestte de israf olur mu?’ sorusu üzerine ‘Evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile!’ diye cevap vermiştir. Peygamberimizin (SAV) bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır” diye konuştu.



*İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar indi. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 20,93 seviyesine kadar düştü.

Barajlardaki suların çekilmesi ve küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerinin arttığını söyleyen meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 700 metreküp olduğunu, şimdi ise bin metreküpün altına düşmeye başladığını ve 2030 yılında 700 metreküpe kadar düşeceği uyarısında bulundu.

2030 yılında Türkiye’nin su fakiri bir ülke olacağını belirten Şen, barajların doluluk oranlarının yaza girerken en az yüzde 60 seviyesinde doluluğa ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.



Son zamanlarda iklim değişikliğinden dolayı Türkiye’deki yağışlarda azalma görüldüğünü belirten Şen, “Dünyada bir yerde az yağıyorsa bir yerde çok yağıyordur. Kuraklığı biz üçe ayırıyoruz. Birincisi meteorolojik kuraklık ve yağışlardaki azlıktan kaynaklanır. Geçen sene Ocak ayından itibaren etkilerini göstermeye başladı. Ondan sonra hidrolojik kuraklığa doğru gidilir. Bu nedir? Suyun nehirlerde ve göllerde azalmasıdır. Bu kuraklık çeşidini de görmeye başladık; İstanbul’daki barajların doluluk oranlarının yüzde 20’ye düşmesi gibi. Bundan sonra üçüncü bir kuraklık bizi bekliyor. Daha sinsi bir kuraklık, o da tarımsal kuraklık. Tarımsal kuraklık rekoltenin aşağıya düşmesine neden olacaktır. Biz bunun etkilerini bahar ayında, hasat mevsiminde göreceğiz” diye konuştu.

