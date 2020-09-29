Islam Slimani, Lyon'a gidiyor!
Fenerbahçe'deki performansıyla eleştirilere hedef olan, son olarak Monaco forması giyen Islam Slimani, Lyon yolcusu...
GÜNDEM 29.09.2020, 21:21
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.
RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.
Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.
Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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