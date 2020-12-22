İslam Memiş'ten dolar kuru açıklaması: 7,58'e kadar gerileyecek
İslam Memiş, dolar kurunun TL karşısında 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini belirterek yatırımcılara geniş bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
GÜNDEM 22.12.2020, 08:09
ABD'de mali teşvik paketiyle ilgili anlaşmaya varılması sonrası haftanın ilk gününde gram altın ve gümüş fiyatı sert yükseliş göstermişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde altın fiyatları ile gümüşte dalgalı görünümün sürdüğünü belirtirken dolar kurunun TL karşısında gidişatını takip etmenin ve kısa vadeli işlem açmak yerine sermayenin bölünmesi gerektiğini ifade etti.
Dolar kuru için yaptığı yorumunda İslam Memmiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu belirsizlikler doğrultusunda geniş bant aralığında fiyat hareketleri oluşacağını söyleyen Memiş, "Dolar kurunda ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum fakat geniş bant aralığını takip etmekte fayda var." dedi.
"Bu hafta piyasa haftası. TCMB perşembe günü yılın son faiz toplantısını yapacak ve büyük bir ihtimalle, piyasaların beklentileri doğrultusunda 150-200 baz puanlık bir artış yapabilir." diye açıklamada bulunan Memiş, şöyle devam etti:
"Bu kararı alırsa dolar kurunun 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Gram altın da dolar kuruna bağlı olduğu için geniş bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim."
Dolar kuru için yaptığı yorumunda İslam Memmiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı PPK toplantısındaki faiz kararı beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu belirsizlikler doğrultusunda geniş bant aralığında fiyat hareketleri oluşacağını söyleyen Memiş, "Dolar kurunda ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum fakat geniş bant aralığını takip etmekte fayda var." dedi.
"Bu hafta piyasa haftası. TCMB perşembe günü yılın son faiz toplantısını yapacak ve büyük bir ihtimalle, piyasaların beklentileri doğrultusunda 150-200 baz puanlık bir artış yapabilir." diye açıklamada bulunan Memiş, şöyle devam etti:
"Bu kararı alırsa dolar kurunun 7,58 TL seviyesine kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Gram altın da dolar kuruna bağlı olduğu için geniş bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim."
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