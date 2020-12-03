İslam Memiş uyarısını sürdürdü: Gümüş altını tahtından edecek!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den çarpıcı gümüş tavsiyesi: "Gümüş, altını tahtından etmeyi sürdürecek."

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yatırımcılara gümüş önerisinde bulundu. Bir ara 7,50’ye kadar yükselen ve ardından sert bir düşüş yaşayarak 6.05' lerden işlem gören gümüşün, altını tahtından edeceğini dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara gümüş yatırımı tavsiyesinde bulundu.

Gümüşün 10 TL'yi görebileceğinin sinyalini veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "10 liradan sonra herkes keşke diyecek !" diyerek yatırımcılar için bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu dile getirdi.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Gümüş, altını tahtından etmeyi sürdürecek.3-4-5-6-710 liradan sonra herkes keşke diyecek !7,50’den 5,50’ye düzeltme yaptığında “ Artık alınmaz “ diyenler 10 lira olduğunda “ 15 liraya gider “ derler.Derler de, geçen günlere yazık.

