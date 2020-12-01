İslam Memiş uyardı: Gram altın 3 günde eski seviyesine gelebilir
İslam Memiş, altın fiyatları için yaptığı açıklamasında "Gram altın 3 günde eski seviyesine gelebilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
GÜNDEM 01.12.2020, 09:35
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İslam Memiş, gram altın ve ons altın fiyatını kendi YouTube kanalında paylaştığı videoda yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım ayını düşüşle kapatan altın fiyatlarının Aralık ayında her an hızla yükselebileceğini söyledi.
Altın fiyatlarında yaşanan uzun süreli düşüş hareketinin, yatırımcılar arasında sert bir tepkiye neden olabileceğini belirten Memiş, gram altın ve ons altında toparlanmanın kısa sürede gerçekleşebileceğini ifade etti.
Gram altın fiyatında yükseliş hareketinin yeniden başlayacağını kaydeden İslam Memiş, "3 haftalık yaşanan bu düşüşler, 3 günlük süreç içerisinde tekrar eski seviyelerine dönebilir." diye konuştu.
"Tepki alımlarıyla birlikte, bu seviyelerin yukarı yönlü kırılmış olduğunu görebiliriz." açıklamasında bulunan Memiş, şunları kaydetti:
Öte yandan İslam Memiş, elinde altın bulunduran vatandaşların kesinlikle satmamalarını tavsiye etmediğini belirterek bugünlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu ifade etti.
"2021 yılının ilk çeyreğinde aşağı yönlü trendleri bekliyorum, hatta daha sert satışlar bekliyorum. Ancak DSÖ’den onaylanmış bir aşı haberi gelmediği için temkinli olmakta fayda var. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda olumsuz hava devam ediyor. Bu trendde, gram altın ve ons altın fiyatlarının sürekli satış baskısı altında kalması olasılığını biraz zayıf gördüğümü belirtmek isterim."
Altın fiyatlarında yaşanan uzun süreli düşüş hareketinin, yatırımcılar arasında sert bir tepkiye neden olabileceğini belirten Memiş, gram altın ve ons altında toparlanmanın kısa sürede gerçekleşebileceğini ifade etti.
Gram altın fiyatında yükseliş hareketinin yeniden başlayacağını kaydeden İslam Memiş, "3 haftalık yaşanan bu düşüşler, 3 günlük süreç içerisinde tekrar eski seviyelerine dönebilir." diye konuştu.
"Tepki alımlarıyla birlikte, bu seviyelerin yukarı yönlü kırılmış olduğunu görebiliriz." açıklamasında bulunan Memiş, şunları kaydetti:
Öte yandan İslam Memiş, elinde altın bulunduran vatandaşların kesinlikle satmamalarını tavsiye etmediğini belirterek bugünlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu ifade etti.
"2021 yılının ilk çeyreğinde aşağı yönlü trendleri bekliyorum, hatta daha sert satışlar bekliyorum. Ancak DSÖ’den onaylanmış bir aşı haberi gelmediği için temkinli olmakta fayda var. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda olumsuz hava devam ediyor. Bu trendde, gram altın ve ons altın fiyatlarının sürekli satış baskısı altında kalması olasılığını biraz zayıf gördüğümü belirtmek isterim."
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