İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Ermenistan'a kınama!
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle kınama açıklaması yaptı.
GÜNDEM 29.09.2020, 00:14
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan topraklarındaki çeşitli noktalara düzenlediği ve sonrasında sivil can kayıplarına neden olan saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik tekrar eden kışkırtma ve saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, teşkilatın Azerbaycan halkının yanında olduğu ifade edildi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerine işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız olarak tamamen çekilme çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmanın Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve otoritesine saygı duyularak siyasi yollardan çözülmesi çağrısında bulunuldu.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik tekrar eden kışkırtma ve saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, teşkilatın Azerbaycan halkının yanında olduğu ifade edildi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerine işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız olarak tamamen çekilme çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmanın Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve otoritesine saygı duyularak siyasi yollardan çözülmesi çağrısında bulunuldu.
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