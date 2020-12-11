İslam düşmanına yargı tokadı! Avusturya'da, okulda başörtüsü serbest

İktidara geldikten bu yana İslam'a ve Müslümanlara savaş açan Avusturya'nın ırkçı lideri Sebastian Kurz, elinde olan tüm imkanlarla çirkin emellerini yerine getirmeye çalışıyor. Kurz, Avusturya'da yayılan İslam'ın irerlemesini durdurmak için okullardan Müslümanlara savaş açtı.



Sebastian Kurz



Sebastian Kurz ve liderliğindeki ırkçı Avusturya Halk Partisi geçtiğimiz yıl bir skandala imza atmıştı. Kurz'un partisinin hazırladığı yasa tasarısı gereğince ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı. Kurz ayrıca sadece ilk okullarla kalmamış, ortaokul ve kamu binalarında da başörtüsünü yasaklamayı teklif etmişti. Kurz , Avusturuya'da İslam'ın yayılışını tehlike olarak addetmiş ''biz bu durumu kaldıramayız'' demişti. Kurz, ayrıca İslami kuruluşlar üzerinde de baskı oluşturuyor. Her hafta ülkenin farklı bir bölgesinde camiler basılıyor, Müslümanlara ait ev ve iş yerleri basılıyor.



Kurz'un Müslüman çocukları eğitimden mahrum bırakmak için 2019 yılının Mayıs ayında ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin tasarı insan hakları kuruluşlarınca yargıya taşınmıştı. Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden, Kurz'un bu kirli oyununu bozan bir adım geldi. Mahkeme söz konusu tasarının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.



Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter tasarıyı iptal ettikten sonra basın açıklaması düzenledi. Mahkeme başkanı Müslüman öğrencileri hedef alan yasanın, onları eğitim sisteminde ayrımcılığa maruz bırakacağına, Müslüman kız öğrencilerin eğitim şanslarını sınırlama riski oluşturduğu gibi toplumda dışlanmalarına yol açabileceğini vurguladı.



Anayasa Mahkemesinin, iktidarın iddia ettiği üzere dini bir kıyafetin okullarda takılmasının eğitim sisteminde herhangi bir çatışmaya yol açmayacağı görüşünde olduğunu aktaran Grabenwarter, çeşitli din ve dünya görüşleri arasında yalnız İslam dinine ait bir kıyafetin yasaklanmasının eğitim yasasına aykırı olduğunu, bu durumun mağduru çocukların eğitim düzenini bozmadıklarını ifade etti.

