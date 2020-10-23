İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? 2020 işsizlik maaşı alma şartları…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin açıklanmasının ardından işsizlik maaşı da belli olmuştu.

İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri.

Hükümet yetkililerinin "Memuru, işçiyi enflasyona ezdirmedik" demesinin ardından 2020’de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 liraya yükseltilmişti

Buna göre işsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz.

En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez.

Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilirler.

İş akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde vatandaşların en yakın İŞKUR birimine başvurmaları gerekmektedir.

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyenler İŞKUR kurumuna şahsen giderek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirler.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile ayrıca kişinin İŞKUR'da iş arayan kaydı yapılmakta veya yenilenmektedir.

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirler.

Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene ise 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödenir.

2020 itibariyle geçerli olacak Asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı

Agari ücret 27 Aralık 2019 tarih itibariyle 2 bin 324 lira olmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk’un 2020 asgari ücreti açıklamasının ardından, 2020 AGİ miktarı da belli olmuştu.

2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacağı açıklanmıştı.

Bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelen asgari geçim indirimi, yeni yılda bekarlar için 220,73 lira

Evli ve eşi çalışmayanlar için 2020 AGİ, 264,87 lira

İşte Evli ve eşi çalışmayan çocuklu çalışanların 2020 AGİ miktarları: 1 çocuklu: 297,98, 2 çocuklu: 331,09, 3 çocuklu: 375,23.

Evli ve eşi çalışan: 220,73 lira

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79 lira

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89 lira

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,03 lira

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09 lira

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17 lira

