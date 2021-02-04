İSKİ İstanbul barajlarının doluluk oranı açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 44'e yaklaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 24,29 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,84 olarak ölçüldü.



3 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 720 bin metreküp4 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %43,84 pic.twitter.com/mMsqwe5dhG

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 4, 2021



3 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 720 bin metreküp4 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %43,84 pic.twitter.com/mMsqwe5dhG — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 4, 2021

