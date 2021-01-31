İSKİ barajların doluluk oranını açıkladı!
Son dönemde meydan gelen kuraklı sonrasında gerçekleşen yağışlarla beraber İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı.
GÜNDEM 31.01.2021, 10:58
İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki brajlardaki doluluk oranına dair önemli bir açıklama yaptı.
Twitter'dan konuya dair açıklama yaparan barajlarının doluluk oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu duyuran İSKİ Genel Müdürlüğü, şu paylaşımı yaptı.
"30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 726 bin metreküp. 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %40,39."
30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 726 bin metreküp31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %40,39 pic.twitter.com/b0H1ymYf08
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 31, 2021
30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 726 bin metreküp31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %40,39 pic.twitter.com/b0H1ymYf08 — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 31, 2021
Twitter'dan konuya dair açıklama yaparan barajlarının doluluk oranının yaklaşık yüzde 40 olduğunu duyuran İSKİ Genel Müdürlüğü, şu paylaşımı yaptı.
"30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 726 bin metreküp. 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %40,39."
30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 726 bin metreküp31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %40,39 pic.twitter.com/b0H1ymYf08
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 31, 2021
30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 726 bin metreküp31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %40,39 pic.twitter.com/b0H1ymYf08 — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 31, 2021
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