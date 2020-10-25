İsimleri farklı amaçları aynı

Dünyanın dikkatle beklediği seçime yönelik hazırladığımız yazı dizimizin ikinci bölümünde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe BIden’ı detaylıca inceledik.

Trump ve Biden’ın arasındaki benzerliklerini ve farklı yönlerini, seçimden çıkacak sonuçların Türkiye, İslam coğrafyası ve dünyaya neler vaat ettiğini ve çok daha fazlasını ele aldığımız yazı dizimizde ortaya net bir gerçek çıktı: “İsimler değişse de ABD, İslam coğrafyasına acı, kaos ve gözyaşı vaat ediyor” Yarışın galibi kim olursa olsun ABD’nin bölgedeki işgal unsurlarının varlığının devam edeceği de tahmin ediliyor.

3 Kasım’da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerine mercek tuttuğumuz yazı dizimizin ikinci bölümünde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe BIden’ın özelliklerini, Türkiye ve İslam dünyasının ABD seçimlerinden nasıl etkileneceğini değerlendirdik. Uzun süredir İslam coğrafyasında kan ve gözyaşına sebep olan ABD’nin başkanlığına kim gelirse gelsin bölgedeki işgal unsurlarının varlığının devam edeceği de tahmin ediliyor.

3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerine günler kala gözler Washington’a çevrilmiş durumda. ABD’nin yeni başkanının kim olacağı merak edilirken adayların, seçim kazanmalarından meydana getireceği sonuçlar üzerinde duruluyor. ABD başkanlık seçiminde karşı karşıya gelen Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden İslam dünyasına benzer şeyleri vaat ediyor; acı, kan, kaos ve gözyaşı… Trump ile Biden’ın ABD dış politikasının temel başlıklarına yönelik bazı farklı yaklaşımlarda bulunduğu görülse de İslam coğrafyasına ilişkin hayati konularda iki ismin benzer tavırlara sahip olması dikkat çekiyor.



3 Kasım 2020 tarihindeki başkanlık seçimini Donald Trump da kazansa Joe Biden da kazansa ABD dış politikasının İslam coğrafyasına dair kodlarının aynı doğrultuda sürmesi bekleniyor. Trump ya da Biden’ın olası seçim zaferinin ABD’nin İslam coğrafyasına yönelik Haçlı zihniyetini değiştirmeyeceği çok rahat bir şekilde öngörülüyor. ABD dış politikasının İslam coğrafyasına ilişkin temel başlıkları arasında Türkiye, İran, Körfez bölgesi, Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve Filistin- İsrail rejimi meselesi yer alıyor.



* ABD başkan adayları Donald Trump ile Joe Biden, İslam coğrafyasına dair söz konusu alanlarda benzer görüşleri paylaşıyor. Türkiye, Filistin, Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelere yönelik kirli emeller besleyen iki rakip ismin, ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi teslimiyetçi tavra sahip ülkeler üzerindeki siyasi hâkimiyetini sürdürme ve artırma doğrultusunda çaba göstermesi bekleniyor.



* ABD başkanlığına seçilecek isim kim olursa olsun Körfez ülkelerinin ABD için stratejik önemi bulunuyor. BAE, İsrail rejimi ile “normalleşmesi” ile birlikte bölgede ABD için daha da değerli hale gelirken söz konusu durumun Biden’ın başkanlığa seçilmesi halinde de devam edeceği tahmin ediliyor.



* 2017’de ABD başkanı olmasıyla birlikte ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren Trump’ın döneminde ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ümmetin aleyhine bir şekilde üst düzey bir hal almıştı. Biden’ın olası seçim zaferinin ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin seyrini değiştirmesine pek ihtimal verilmiyor. Ancak Demokrat Parti adayının seçimi kazanması durumunda Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki insani felaket nedeniyle Washington Suudi Arabistan aleyhine adımlar atabilir. Bu durum da Riyad’ın ABD’ye daha fazla taviz vermek zorunda kalmasına yol açabilir.



* ABD başkanlığına aday olan iki ismin Irak ve Suriye’de izlemesi beklenen politikada çok sayıda ortak nokta bulunuyor. Söz konusu ortak noktaların başında terör örgütü PKK/YPG’nin ABD tarafından müttefik olarak görülmesi var. İki adayın da terör örgütü PKK’nın Suriye’deki çatı oluşumu olan SDG’ye verdikleri destek bilinirken seçim sonrasında da fiili desteğin süreceği öngörülüyor.



* ABD’deki seçimi Donald Trump ya da Joe Biden’ın kazanmasının ABD’nin Irak ve Suriye’deki mevcudiyetini etkilemesi beklenmiyor. Trump, başkanlığı sürecinde Irak ve Suriye’deki işgal unsurlarının ülkeye döneceğine yönelik açıklamalar yapmışsa da söz konusu söylem eyleme dönüşmemişti. Trump’ın tekrar başkan seçilmesi halinde aynı durumun devam edeceği tahmin ediliyor. Diğer başkan adayı Biden’ın da ABD’nin çatışma alanlarındaki işgal unsurlarının varlığını desteklediği biliniyor.

YARIN: ABD SEÇİMLERİNİN FİLİSTİN, MISIR VE İRAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

