"İsimler değil sistem tartışılmalı"

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından okulda öğrenciler eylemler düzenlemeye başladı.Rektör Bulu’yu istifaya davet eden öğrenciler, rektörün okul kadrosundan seçilmesini istiyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Boğaziçili bazı öğrenciler, “En büyük sebep, rektörün seçimle değil atanmayla gelmesi” dedi. Boğaziçili öğrenciler, eleştirinin rektörün şahsından ziyade sistemin garabetine olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından okulda protestolar başladı. Atamaya karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler, Bulu’nun siyasi kimliğinden rahatsız olduğunu dile getirirken, diğer yandan gösterilere katılmayan ancak olayları yakından takip eden öğrencilerin düşüncesi ise isimden ziyade sistemin tartışılması gerektiği yönünde.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Boğaziçili bir öğrenci, “Öğrenciler tarafından gösterilen sebeplerden birincisi rektörün yüksek lisans ve doktora tezlerindeki intihal iddiaları. İkinci ve bence daha geçerli bir sebep olan madde ise yeni atanan rektörün Boğaziçi Üniversitesi bürokrasisine birinci elden şahitlik etmemiş olması. Melih Bulu, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmış ancak okul içerisinde akademik bir görev üstlenmediği için okulun işleyişine tam manasıyla vâkıf olmadığı düşünülüyor. Okulumuz senatosunda alınan kararlar çerçevesinde, rektörün bazı yükümlülükleri okulumuz içinde seçilmiş hocalardan oluşan bazı kurullar tarafından yürütülüyor. Rektör ise denetleyici görevi üstleniyor. Hal böyle olunca bu Boğaziçi kültürü diyebileceğimiz işleyişi reddeden bir kişinin gelme ihtimali öğrencileri ve bazı hocalarımızı da tedirgin ediyor” dedi.

Rektör Bulu’nun istenmemesinin sebeplerine dair “En büyük sebep, rektörün seçimle değil atanmayla gelmesi” diyen Boğaziçili öğrenci, “Daha öncelerde de direkt seçim sonucu rektör olmuyordu ancak YÖK tarafından istenen ‘en çok oy alan 6 isim yerine’ bir isim gönderiliyordu YÖK’e. Böylece okul içindeki seçimlerde en çok oy alan kişinin atanması sağlanıyordu. Şu anki sistemdeyse Türkiye’nin herhangi bir yerinden kriterleri sağlayan herhangi bir aday rektör olabiliyor. Dolayısıyla burada eleştiri rektörün şahsına değil, sistemin garabetine ve bizatihi kendisine. Okulun birçok farklı kesiminden, BİSAK, ADK gibi öğrenci kulüpleri de dâhil olmak üzere büyük bir kesimi rektör atanma şekli kınandı. Öğrenci kitlesinin büyük bir çoğunluğu rektörün atanmasının yanlış olduğu konusunda mutabık” ifadelerini kullandı.

* Olaylardaki provokasyonlarla alakalı konuşan öğrenci, “Pazartesi günü oraya gelen bin küsur kişinin büyük bir çoğunluğunun amacı kanun çerçevesinde uygun bir şekilde rektör atamasını protesto etmekti. Öğrenci temsilciliği kurulunun hazırladığı metinde siyasi bir söylem olmadan sadece atamanın istenmesi de bunu gösteriyor. Ancak 50-100 kişilik, çok küçük bir azınlık denebilecek bir kısım ise 3 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen çok yoğun bir çalışmaya girip pazartesi günü için hazırlık yapmış, organize olmuştu. Amaçları, kalabalıktan istifade edip kendi ideolojilerini, fikirlerini haykırabilmekti. Nitekim istedikleri gibi de oldu. Oradaki azınlığın hareketleri, medya mensuplarının önünde boy vermeleri, o azınlığın yaptıkları ve söylediklerinin bin kişiye mal edilmesine neden oldu. Ana akım medyadaki haberler bahsettiğimiz durumun ispatı niteliğindedir. Takdir edersiniz ki organize olmuş küçük bir azınlık, dağınık çok büyük bir kitleye baskın gelebiliyor. Tutuklanan 17 kişiden yalnızca 2’sinin Boğaziçi öğrencisi olması, meselenin vahametini gösteriyor. Bu tutuklanan bazı kişilerin bazı terör örgütleriyle olan bağlantısı İçişleri tarafından duyuruldu” ifadelerini kullandı.

