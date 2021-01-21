İsilik nedir, neden olur? İsiliğe ne iyi gelir?

İsilik bir cilt hastalığıdır.

Yeni doğan bebeklerde yaygın görülür bunun nedeni ise ter bezleri henüz gelişmemesinden kaynaklanır.

Fakat çocuk ve yetişkinlerde de rastlanabilir.

Genel belirtileri küçük, kırmızı-pembe, içi bazen sıvıyla dolu kabartı ya da yaralardır.

Kaşıntıya kimi zaman da ağrıya yol açabilir. Bebeklerde ise boyun, omuz ve göğüs bölgesinde gelişir. Yetişkinlerde ise deri kıvrımları ve giysilerin sürtündüğü yerlerde görülür.

İsiliğin hafif olanı evde alınabilecek basit önlemlerle kendiliğinden kolayca iyileşir ancak iltihaplı isilik gibi türleri reçete edilen ilaçlarla tedavi edilir.

İsiliğin belli başlı nedenleri olabilir. Onlardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz.

Tropikal iklimler: Aşırı sıcak ve nemli hava isiliğe neden olabilir.Fiziksel aktivite: Yoğun egzersiz ya da aşırı terlemeye yol açabilecek herhangi bir fiziksel aktivite isilik geliştirebilir.Aşırı ısınma: İsilik sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde üst üste giyinme, elektrikli battaniyeyle veya kalın bir battaniye altında uyuma, ısıtıcılara çok yakın oturma nedeniyle oluşabilir.Uzun süreli yatak istirahatı: Ateşli bir hastalık nedeniyle uzun süre yatmak zorunda kalan insanlarda isilik gelişebilir.Bazı giysi türleri: Özellikle dar, sentetik ve cilde sürtünen giysiler terin buharlaşmasını engelleyip cildi tahriş ederek isilik gelişimini tetikleyebilir.Bazı kozmetikler: Yoğun vücut losyonları ya da kremler gözenekleri tıkayabileceğinden isiliğe sebep olabilir. Ayrıca boya, parfüm içeren bazı kozmetiklere alerjik reaksiyon geliştiren kişilerde de görülebilir.İlaçlar: Yüksek tansiyon ve migren için kullanılan klonidin, kalp sağlığı için kullanılan beta bloker ilaç grupları ve uyku ilacı dâhil bazı reçeteli ilaçlar isilik geliştirebilir.Ayrıca kilolu insanlar, tozlu ve kirli ortamlarda çalışanlar ya da bulunanlar, bakterilere bağlı cilt enfeksiyonları geçirenler, ter bezlerinde sorun yaşayanlar da isilik olabilirler.

İsilik belirtileri bebek, çocuk ve yetişkinlerde çoğunlukla ortaktır. Bunlardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz.

Küçük kırmızı-pembe lekelerKızarıklık ve hafif şişlik (bazen su toplayabilir)Kaşıntı ve iğne batma hissiAcı ve hassasiyetParlak kırmızı, iltihaplı geniş yamalar

Miliaria kristalinaMiliaria rubra (ısırgın)Miliaria profunda

Sıcak havalarda cildinizden nemi uzak tutacak hafif, açık renkli, ışığı geçiren ve pamuklu giysiler tercih edin.Özellikle hassas cilde sahip olanlar dar giysilerden kaçınmalıdır.Ayrıca kışın aşırı kalın giyinmeyin.Kaşıntılı, tahriş olmuş cildi rahatlatmak için soğuk kompres uygulayın.İçinde boya vb. kimyasal maddeler olmayan, cildi kurutmayan kokusuz, doğal sabunlar kullanarak soğuk suyla yıkanın. Havlu kullanmadan vücudunuzu kurumaya bırakın.Gözenekleri daha da tıkayabilecek petrol veya mineral yağ içeren yüz ve vücut kremleri kullanmaktan kaçının.Mümkün olduğunca serin ortamlarda zaman geçirin. Yatak odalarını havalandırın.

Bebeğinize hava geçirgenliği fazla olan giysiler giydirin.Kalın ve terleten kıyafetler giydirmeyin ve kıyafetlerini sık sık değiştirin.Bebeğinizi serin bir ortama taşıyın ya da soğuk suyla yıkayın.Bebeğinizi hiçbir kimyasal içermeyen doğal sabunlarla yıkayıp bol suyla durulayın. Özellikle kilolu bebeklerin deri kıvrımlarında gelişen isilikleri önlemek için sabun birikintisi bırakmamaya özen gösterin.Giysilerini hiçbir kimyasal ve parfüm içermeyen, bebekler için özel üretilen deterjanlarla yıkayın.

