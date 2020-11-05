İshale ne iyi gelir? Bebeklerde ishal nasıl tedavi edilir?

İshal tek başına bir enfeksiyon ya da beslenme kaynaklı olabileceği gibi herhangi farklı bir hastalığın belirtisi olarak da görülebilir.

Çoğu zaman birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşen ishal sulu ve yumuşak olarak bağırsakların hareketlerinden dolayı sık sık gelişebilen bir durumdur.

Bununla birlikte akut veya kronik olduğu durumlarda meydana gelmektedir. İshalin bir iki günlüğüne ortaya çıkıp kendiliğinden iyileşmesine akut ishal denir.

Bakteriyel bir enfeksiyon sonucu da ortaya çıkabilir.

Öte yandan nadir de olsa gıda zehirlenmelerinden de oluşabilmektedir.

Kronik ishal ise en az 4 hafta boyunca devam eden rahatsızlıktır. Sağlıklı bireylerde kendiliğinden ortaya çıkması nadirdir. Genellikle Çölyak veya Crohn hastalığı sindirim sistemi bozukluklarında da görülebilir.

Bağırsak hastalığı olan bireylerde ishal sık gözlenir. Tedavi edilmediği takdirde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiler yaşam standartlarını düşürür.

İshal önemsenmesi ve tedavi edilmesi zaruri bir durumdur zira ciddi boyutta su ve elektrolit kaybı daha ciddi boyutlara yolaçabilir.

Genellikle bir tedavi gerektirmeden birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşen ishaller beslenme ya da hafif enfeksiyon kaynaklıdır.

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Farklı belirtiler gösteren ishal kimi zaman tek başına ortaya çıkarken zamanzaman da bazı hastlalıkların belirtisi olarak ta görülür.

En yaygın belirtiler arasında ani ve sürekli mide bulantılarında buna eş zamanlı olarak karın ağrılarında hissedilebilir. Bağırsak hareketlerinin olması gerekenden hızlı olmasından kaynaklanan kramplar tuvalet ihtiyacından sonra şişkinlik hissi de belirtiler arasındadır. Vücudun susuz kalması, ateş, ihtiyaç olmasa da sürekli tuvalete çıkma hissi de bu belirtilerdendir.Ancak çoğu zaman bu belirtiler bir kaç günde geçebilir. Aksi durumda tıbbi yardım alınması oldukça zaruridir.

İSHAL NEDENLERİ NELERDİR?

İshale neden olan çeşitli virüsler vardır. Bunlar arasında Norwalk virüsü, Sitomegalovirüs ve viral hepatit vardır. Rotavirüs olarak bilinen bir virüs türü ise çocukluk çağında oluşan türdür. Koronavirüs nedenli hastalıklardan da baş gösterebilir.

Kirlenmiş yiyecek veya su bazlı bakteri ve parazitler de ishale yol açabilir.

Hastalık tedavisinde kullanılan antibiyotikler bağırsaklarda bulunan vücuda yararlı bakterilerin de ölmesine neden olur ki yine bağırsak düzeni bozularak ishal ortaya çıkar.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile magnezyum içeren antiasitler, süt ve süt ürünlerinde bulunan laktozun sindirilmesinde güçlük çekme gibi durumlar da nedenler arasındadır.

Laktoz hassasiyeti olan bireylerin bu nedenle yaşlandıkça daha sık ishal olması durumları ortaya çıkabilir.



İshal teşhisinin yapılabilmesi için öncelikle hastanın tıbbi geçmişi incelenmelidir. Çünkü hastanın kullandığı ilaçların ve tükettiği gıdaların ne oldukları da bu teşhisin konulmasında yardımcı rol oynar.

Uzman hekimler ishale neyin sebep olduğunu öğrenebilmek adına birtakım testler uygular.

Bu testlerin içerisinde kan testi, dışkı testi, esnek sigmoidoskopi veya kolonoskopi yer alır.

Tam bir kan sayımı testi dışkı testi ishale neyin sebep olduğuna ilişkin fikir verir.



Bütün ishal türlerinin çoğunlukla altında yatan mutlaka bir neden vardır.

Antibiyotikler ishal tedavi edilirken faydalı olabilir ancak virüse neden olan antibiyotikler işe yaramayacaktır.

Hamilelerin bu konuda bol bol su tüketmeleri doktorlar tarafından tavsiye edilen tedavi metotlarındandır. Bunun yanı sıra şekerli ve yağlı gıdaların tüketiminin azaltılması birtakım medikal çaylar, kahve de tedavi yöntemlerindendir.

Öte yandan yoğurt, balık, patates püresi, pişmiş et, pirinç lapası ve muz gibi yüksek derecede potasyum ve protein içeren gıdaların tüketim de tedaviye yardımcı olur.



Bebeklerle yetişkinler arasında ishal farklılıkları vardır. Bebeklerin her besini tüketmesi mümkün değildir. Bu açıdan bebeklerin daha sık emzirilmesi önemlidir.

6 aydan büyük bebeklerde ise emzirmeye ek hububat, sebze gibi gıdalardan yararlanılabilir.

Geçmemesi durumda bir hekime başvurulması gerekir.

İshal ve karın ağrısını dindirmek için aşırı sıcak olmayan sıcak bir bezin bağırsaklar üzerinde konulması faydalı olacaktır. Yanında mutlaka bol su tüketilmelidir.

Özellikle çocuklarda ve bebeklerde uzun süreli ishal durumlarında yeterli su tüketilmemesi çok daha ciddi sorunlara neden olabilir.

