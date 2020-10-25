İşgalci Netanyahu duyurdu: İsrail heyeti o ülkeyi ziyaret edecek

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail’in ilişkilerini ''normalleştirmeye'' yönelik adımlar atılmasında anlaşmanın sağlanmasının ardından bir İsrail heyetinin önümüzdeki günlerde Sudan’a ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Netanyahu bu skandal gelişmeyi, “İsrailli bir heyet anlaşmaların tamamlanması için önümüzdeki günlerde Sudan'a gidecek” sözleriyle açıkladı.

Hartum hükümeti cuma günü İsrail ile ilişkilerin “tarihi” olarak nitelendirdiği bir anlaşma ile normalleştiğini doğruladı. İşgalci İsrail Başbakanı ise bu adımın “istisnai dönüşümü” temsil ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu gelişmeyi memnuniyetle karşılarken iki ülke arasında “barışın” sağlandığını vurguladı.

