İşgalci İsrail'in Kudüs'teki ev yıkımları artıyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Kudüs'ün 10 km. kuzeyinde bulunan Ramallah şehrinde yine İsrail zulmü vardı.

İsrail işgal rejimine ait buldozerler ve onları koruyan silahlı rejim askerleri bu gün Tira beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ramallah'a bağlı Tira beldesinde köyüne iş makinalarıyla baskın düzenledi.

İslam Kaşu isminde bir Filistinli'ye ait olduğu ileri sürülen bir ev, İsrail güçleri tarafından iş makinalarıyla yıkıldı.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail işgal güçlerinin mahalleye girişleri engellediği uyarı yapmaksızın evi buldozerlerle yıktığı bildirildi.

Siyonist İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail Filistinlilere ait yüzlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

