İşgalci İsrail'de koronavirüs alarmı! Netanyahu da karantinaya alındı

Koronavirüs salgını işgalci İsrail'de dalga dalga yayılmaya devam ediyor. İşgalci rejimin başbakanı Benyamin Netanyahu dün Likud Mahkemesi Başkanı Michael Kleiner ile bir araya geldi. Görüşmeden bir süre sonra durumu kötüleşen Kleiner, koronavirüs şüphesi ile test verdi. Mahkeme başkanının test sonucu pozitif çıktı.



Kleiner'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından başbakan Benyamin Netanyahu da karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin açıklama resmi dairelerden geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Covid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek" denildi.

Netanyahu'ya dün ve bugün yapılan Covid-19 testlerinin ise negatif çıktığı ifade edildi.

