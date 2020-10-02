İşgalci İsrail rejimi Hamas liderlerinden Şeyh Yusuf’u gözaltına aldı

İnsanlık suçu işleyen ordular arasında ilk sırada yer almaya devam eden İsrail ordusuna bağlı işgal güçleri, Ramallah’ın yakınlarında bulunan Beytunya’daki evine düzenlediği baskınla Hamas'ın Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi Milletvekili Hasan Yusuf'u gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin, bölgeye yakın konumda bulunan Ofer Askeri Karargâhı’ndan gelerek kasabanın belirli noktalarına yönelik tutuklama operasyonu gerçekleştirdiğini ve evine yaptıkları baskında Şeyh Yusuf’u hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını aktardı.

Yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, Hamas hareketinin kurucularından olan Şeyh Yusuf, 15 aylık idari tutukluluktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerince daha önce de pek çok kez gözaltına alınan 65 yaşındaki Filistinli Milletvekili, son olarak 2 Nisan 2019'da Ramallah'taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Diğer taraftan işgalci İsrail hapishanelerinde esaret hayatı en uzun süren Filistinli esirlerin başında gelen Şeyh Yusuf, 21 yıl idari tutukluluk adı altında demir parmaklar arasında yaşamını sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

