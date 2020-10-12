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İşgalci İsrail rejimi askerleri birbirine girdi: 21 yaralı
İşgalci siyonist İsrail rejimi askeri eğitim üssünde çıkan şiddetli tartışmaların kavgaya dönüşmesi sonucu 21 Siyonist asker yaralandı.
GÜNDEM 12.10.2020, 13:26
Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre İsrail rejiminin "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusuna bağlı Givati Tugayı’nın eğitim üssünde iki farklı birimin unsurları arasında sözlü tartışmaların yaşandığı, küfürlü atışmalarla başlayan çekişmelerin daha sonra sopalı, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.
İşgalci siyonist İsrail rejimi merkezli yayın yapan haber kaynakları, kavgada yaralanan Siyonist askerlerden 14’ne olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini 7’sinin ise tedavi edilmek üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Soroka Hastanesine nakledildiğini belirtti.
Kaynaklar, kavganın uzun süre devam etmesinin ardından üst rütbelilerin araya girmesiyle ancak son bulduğu ve bazı komutanların da yaralandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca kaynaklar, söz konusu Siyonist askerlerin kavgası hakkında soruşturma başlatıldığını ve Givati Tugayı’nın en önde gelen komutanı tarafından takip edildiğini kaydetti.
İşgalci siyonist İsrail rejimi merkezli yayın yapan haber kaynakları, kavgada yaralanan Siyonist askerlerden 14’ne olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini 7’sinin ise tedavi edilmek üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Soroka Hastanesine nakledildiğini belirtti.
Kaynaklar, kavganın uzun süre devam etmesinin ardından üst rütbelilerin araya girmesiyle ancak son bulduğu ve bazı komutanların da yaralandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca kaynaklar, söz konusu Siyonist askerlerin kavgası hakkında soruşturma başlatıldığını ve Givati Tugayı’nın en önde gelen komutanı tarafından takip edildiğini kaydetti.
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