İşgalci İsrail Ramallah'da sağlık merkezine saldırdı!

Siyonist İsrail, Filistin topraklarında zulme devam ediyor. Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde bir sağlık merkezine saldırı gerçekleştiren işgalci İsrail, bir hamile kadın ile sağlık çalışanını yaraladı.



İşgalci İsrail güçleri, bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde bir Filistin Tıp Merkezi'nin etrafında toplandı. Sağlık merkezine doğru ateş etmeye ve göz yaşartıcı gaz bombası atmaya başlayan Siyonist güçleri, hamile bir kadın ve bir ilk yardım elemanı yaraladı.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre hamile kadına plastik mermi atıldı. Hamile kadın omzundan yaralandı. Sağlık çalışanı ise elinden yaralandı. Sağlık merkezine atılan gaz bombası nedeniyle içeride bulunan hastalar yoğun gazdan etkilendi. Filistin Sağlık Bakanı Siyonist İsrail'i saldırı nedeniyle kınadı.

Sağlık Bakanı Mey El-Kiyle bugün yaptığı basın açıklamasında bu saldırının işgal güçlerinin son iki gün içinde sağlık merkezlerine yönelik ikinci saldırıları olduğunu söyledi. Siyonist İsrail'in Gazze'deki Ed-Durre Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Sağlık Bakanı El-Kiyle, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu birçok hastanın ve refakatçisinin yaralandığını, hastanenin ise hasar aldığını söyledi.

