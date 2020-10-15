İşgalci İsrail ordusu Gazze sınırına askeri yol açıyor
İşgalci İsrail rejimi ordusunun Gazze çevresinde bir saha yolu açma projesine başladı.
GÜNDEM 15.10.2020, 18:00
Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre İsrail işgal ordusu Gazze'ye yönelik herhangi bir askeri operasyon başlatması durumunda tanklarını ve askeri araçlarını kolayca geçirmek için kullanacağı bir askeri yol açmak amacıyla çalışmaları başlattı.
Siyonistlere ait Yediot Aharanoot gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberde işgal ordusunun güney komutanlığına bağlı Tahkim Dairesi'nin Gazze çevresinde bir saha yolu açmak için çalışmaları başlattığı dile getirildi.
Haberde proje bünyesinde ordu komutanlığından Gazze'ye operasyon düzenlenmesi emrinin çıkması veya Filistinli gruplarla çatışmalar vuku bulması durumunda Gazze tarafına araçların geçirilebilmesi için kullanılacak birkaç geçiş noktasının oluşturulacağına dikkat çekildi.
Gazete, böyle bir yol yapılmasının amacının Gazze çevresindeki yahudi işgal merkezlerindeki tarım arazilerinin zararının asgariye düşürülmesi olduğu ileri sürüldü. Bu konuda, 2014'teki savaşta askeri araçların ve tankların yüzlerce dönüm araziyi çiğnemek zorunda kalmasından ders çıkarıldığı belirtildi. Verilen bilgilere göre işgal ordusu söz konusu savaşta bölgede, arazilerine zarar verdiği kişilere 30 milyon şikel (8.8 milyon dolar) tazminat ödemek zorunda kalmış.
Başlatılan yol projesinin maliyetinin bir milyon şikel (294 bin dolar) olacağı ve bir yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Siyonistlere ait Yediot Aharanoot gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberde işgal ordusunun güney komutanlığına bağlı Tahkim Dairesi'nin Gazze çevresinde bir saha yolu açmak için çalışmaları başlattığı dile getirildi.
Haberde proje bünyesinde ordu komutanlığından Gazze'ye operasyon düzenlenmesi emrinin çıkması veya Filistinli gruplarla çatışmalar vuku bulması durumunda Gazze tarafına araçların geçirilebilmesi için kullanılacak birkaç geçiş noktasının oluşturulacağına dikkat çekildi.
Gazete, böyle bir yol yapılmasının amacının Gazze çevresindeki yahudi işgal merkezlerindeki tarım arazilerinin zararının asgariye düşürülmesi olduğu ileri sürüldü. Bu konuda, 2014'teki savaşta askeri araçların ve tankların yüzlerce dönüm araziyi çiğnemek zorunda kalmasından ders çıkarıldığı belirtildi. Verilen bilgilere göre işgal ordusu söz konusu savaşta bölgede, arazilerine zarar verdiği kişilere 30 milyon şikel (8.8 milyon dolar) tazminat ödemek zorunda kalmış.
Başlatılan yol projesinin maliyetinin bir milyon şikel (294 bin dolar) olacağı ve bir yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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