İşgalci İsrail mahkemesinden Filistinli çocuğa 5 yıl hapis cezası

İsrail Askeri Mahkemesi, dün (27 Eylül Pazar) Cenin mülteci kampından 17 yaşındaki Samir Abdülkerim adındaki Filistinli çocuğa 5 yıl hapis cezası verdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İsrail güçleri tarafından 2019’un Nisan ayında tutuklanan Abdülkerim, 2 ay boyunca işkenceye tabi tutularak sorguya çekildi.

İnsan hakları kaynaklarına göre İsrail hapishane idaresi, Filistinli esir Abdülkerim’in müebbet hapis cezasına çarptırılan kendisi gibi esir olan babasının kaldığı koğuşa gitmesini reddetti.

Samir’in kardeşi Ratip ise 2019’un Ocak ayında İsrail güçleri tarafından tutuklandı. 1,5 yıl hapishanede gözaltında tutulan Ratip, geçtiğimiz Temmuz ayında serbest bırakıldı. Diğer yandan esir Samir’in amcası Hasan Uveys, 2004 yılında İsrail güçleri tarafından tutuklanarak 2 kez müebbet ve 20 yıl da hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail hapishanelerinde, aralarında 41 kadın, 140 çocuk, 340 da idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4500 Filistinli esir bulunmakta. Ayrıca İsrail hapishanelerinde 300'ü kronik rahatsızlıklardan mustarip, 10'u kanser hastası yaklaşık 700 de Filistinli hasta esir var.

