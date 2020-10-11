İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi yaraladı
İşgalci İsrail rejimi askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir mülteci kampına düzenlediği baskında 12 Filistinliyi yaralarken biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
GÜNDEM 11.10.2020, 17:03
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Yerel kaynaklar, işgalci İsrail rejimi güçlerinin Ramallah kenti yakınındaki el-Amari kampına baskın düzenlediğini belirtildi.
İsrail rejimi askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejimi güçlerinin 10 Filistinliyi gerçek mermiyle, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı dile getirilirken, yaralıların durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın sırasında aynı aileden biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.
Öte yandan işgalci İsrail rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, el-Amari kampına düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin kendi silahından çıkan kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
İsrail rejimi askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejimi güçlerinin 10 Filistinliyi gerçek mermiyle, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladığı dile getirilirken, yaralıların durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın sırasında aynı aileden biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.
Öte yandan işgalci İsrail rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, el-Amari kampına düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin kendi silahından çıkan kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
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