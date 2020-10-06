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İşgalci İsrail güçleri açtığı ateşle bir Filistinliyi daha şehit etti
İşgal ettiği Filistin topraklarında masum insanların kanıyla elini kirleten terörist İsrail güçleri, özgürleştirilmiş eski bir Filistinli esiri şehit etti.
GÜNDEM 06.10.2020, 17:21
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Siyonist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerem kentinde bulunan Aynaf Yahudi işgal merkezi yakınlarında özgürleştirilmiş Filistinli eski esiri şehit etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrailli askerlerin, söz konusu Yahudi işgal merkezine yakın konumda molotofkokteyli eylem saldırısı girişiminde bulunan 3 Filistinliye gerçek mermilerle ateş açtığını ileri sürdü. KAN, işgalci askerlerin saldırısı sonucu iki Filistinli olay yerinden uzaklaşırken, birinin ise öldürüldüğünü bildirdi.
Filistinli Esirler Basın Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 3 yıllık esaret hayatından sonra özgürleştirilen eski esir Ahmed Abdülcelil Humeydi’nin, Siyonist İsrail askerleri tarafından şehit edildiği teyit edildi.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrailli askerlerin, söz konusu Yahudi işgal merkezine yakın konumda molotofkokteyli eylem saldırısı girişiminde bulunan 3 Filistinliye gerçek mermilerle ateş açtığını ileri sürdü. KAN, işgalci askerlerin saldırısı sonucu iki Filistinli olay yerinden uzaklaşırken, birinin ise öldürüldüğünü bildirdi.
Filistinli Esirler Basın Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde 3 yıllık esaret hayatından sonra özgürleştirilen eski esir Ahmed Abdülcelil Humeydi’nin, Siyonist İsrail askerleri tarafından şehit edildiği teyit edildi.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
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