İşgalci İsrail Filistinlilere ait 506 evi yıktı

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) dün yaptığı açıklamada, bu yıl içinde yıkılan 506 ev ve yapıdan 134'ünün Kudüs'te bulunduğunu kaydetti.

OCHA tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktığı belirtildi.

İsrail, geçen son 2 haftada 22 ev ve yapıyı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkarak 50 Filistinli vatandaşın göç etmesine yaklaşık 200 vatandaşın da maddi zarar kaybına uğramasına neden oldu.

İsrail güçleri, yıkılan bu evlerden en az 12’sini Filistinli vatandaşlara yıktırdı. Evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinliler, evlerini yıkmadıkları takdirdi ciddi bir yıkım parası ödemek zorunda kalıyorlar.

Öte yandan, hazırlanan raporda, Batı Şeria’nın yüzde 60'ına tekabül eden "C bölgesi"nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

