İşgalci İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te 5.400 bina inşa edecek

Bir İbrani gazetesi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşim yerlerinde inşaata yeniden başladığını ortaya çıkardı.

"Israel Today" gazetesi ana haberinde, "Dokuz aylık gecikmeden sonra, Batı Şeria'da büyük ölçekli inşaat yeniden başlayacak" vurgulamasında bulundu.

Gazete, "Batı Şeria'daki Yüksek Planlama Konseyi'nin, yerleşim yerlerinde 5.400'den fazla yeni konut biriminin inşasını onaylamak için önümüzdeki Pazar toplanacağını" belirtti.

Yolsuzlukla suçlanan İşgal Başbakanı Binyamin Netanyahu, inşaatın onaylanması için talimat verdi. Bu konudaki tartışma oturumu, tarihin birkaç kez ertelenmesinin ardından 12 Ekim 2020'de kararlaştırıldı.

Gazete, yeni evlerin yaklaşık yarısının Kudüs'ün güneyindeki "Beitar Illit" yerleşimine inşa edileceğini ve konseyin 'Fundamentalist şehir'deki 2.929 konut biriminin depozitosunu onaylayacağını bildirdi.

Aşağıdaki ana planların da onaylanacağı kesinleştirildi:

''Benjamin'deki "Aley" yerleşiminde 629 yeni ev yapılacak; Kudüs'ün güneyindeki "Tahar Gil" de 560 birimlik büyük bir genişletme onaylanacak; Buna ek olarak, 286 birim Batı Şeria'nın merkezindeki "Har Brakha" yerleşiminde, 120 birim "Bnei Kaydmat" yerleşiminde ve 181 birim "Einaf" ta Batı Şeria'da ve başka yerlerde yer alacak. "

El Halil Dağı'nın güneyindeki Shama'da 21 adete ek olarak Batı Şeria'da toplam 2.467 yerleşim birimi bulunuyor.

Ek olarak konsey, uzun bir yerleşim hattında 2.910 bina inşa etmeyi, diğer şeylerin yanı sıra Givat Binyamin'de 370 ve Nil'de 354 adet yerleşke inşa etmeyi tartışacak.

Israel Today, Batı Şeria ve Kudüs'teki yerlerde inşaata devam edileceğini öne sürerek, 'başbakanın inşaat planlarını onaylama talimatlarını dondurduğu' yönündeki iddiaları çürüttü.

Başbakana yakın bir kaynak, "Netanyahu, Batı Şeria'daki en büyük inşaatçı. Gecikmeler, Körfez ülkeleriyle normalleşme bağlamında anlaşılabilir nedenlerden kaynaklanıyor, ancak artık beyanları ertelemek için herhangi bir neden yok." dedi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını anlatan tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

