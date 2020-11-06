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İşgalci Ermenistan'ın çirkin yüzü: Camide domuz beslemişler

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapıların domuz ahırına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

GÜNDEM 06.11.2020, 21:34
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İşgalci Ermenistan'ın çirkin yüzü: Camide domuz beslemişler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları Gubadlı ilinin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü açıkladı.
Hacıyev, Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyünün görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde cami ve dini yapıların harabe durumunda olduğu ve domuz ahırına dönüştürüldüğü görülüyor.
Hacıyev, 18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma gelmesinin Ermeni vandalizminin göstergesi olduğunu belirterek UNESCO, İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatına bu barbarca eylemleri şiddetle kınama çağrısında bulundu.
Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde de domuz beslediklerini gösteren görüntüler kaydedilmişti.
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