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İşgalci Ermenistan çatışmalarda geri adım attı: Ateşkes için hazırız
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı "AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız" açıklaması yaptı.
GÜNDEM 02.10.2020, 12:03
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Azerbaycan- Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız" denildi.Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6’ncı gününde başarıyla devam ediyor. Çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçarken, Erivan yönetiminden geri adım geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995'te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı.
Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.
AGİT Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.
Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.
AGİT Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.
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