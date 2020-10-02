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İşgal rejiminde kriz! Netanyahu'ya bakan şoku...
İşgal rejimi İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sözde koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
GÜNDEM 02.10.2020, 16:09
Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.
Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.
Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.
Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.
Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.
Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.
Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.
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