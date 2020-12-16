İşgal rejimi İsrail 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail işgal rejimi, çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına almayı sürdürüyor.

İsrail Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Dura al-Qari 'kasabasına girdiklerini ve evine girdikten sonra bir Filistinliyi yakaladıklarını doğruladılar.

Gözaltıların Ramallah, Nablus, Yabad ve Hebron kentlerinde meydana geldiği kaydedildi.

Artık Filistin'de her gün olağan hale getirilen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden ya haber alınamıyor ya da aylarca gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

