İSG sınavı gerçekleşti! İSG sonucu ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van’da kuruluna sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta açıklanacak



Sınav sonuçları ı 8 Aralık'ta ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.



ÖSYM 2019 İSG sınavının cevap anahtarını sınavdan bir hafta sonra açıklamıştı.

2020 İSG sınavının cevap anahtarının da bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.



331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde açıklanmıştır

İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denir.

Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için eğitim alabilirler.

Üniversitelerin kimya ve fizik bölümünden mezun olmuş olan kişiler, teknik öğretmenler, İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları İş Güvenliği Uzmanı olarak görev alabilirler. Mimar ve teknik elemanlar da gereken eğitimi aldıktan sonra sertifikaya sahip olurlar ve böylece İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilirler.

* Bakanlık ve bazı kuruluşlarda çalışma hayatını denetlemekle görevli olan müfettişler.

* Mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunları* İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olmuş olan kişiler.* Teknik öğretmen olanlar.* Kimyager, fizikçi ya da biyolog unvanına sahip olan kişiler.



6311 sayılı kanun kapsamında bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. Buna göre işyerleri çeşitlerine ve tehlikeli olma açılarına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

* Çok tehlikeli işyeri.* Tehlikeli işyeri.* Az tehlikeli işyeri.



Kanun kapsamında işyerlerinin sınıflandırılması bu şekildedir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanları da bu kanunda yer almaktadır ve şu şekilde sınıflandırılmıştır:

* A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı* B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı* C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

