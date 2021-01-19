İSG 2021 ne zaman? 2021 İSG sınav tarihleri

Kısaca İSG olarak da bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adaylar için İSG 2021 sınav tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı.



Bu yıl 2 kez gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının tarihi belli oldu.

İSG sınavının ilki 9 Mayıs 2021 günü yapılacak. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2012 günü gerçekleştirilecek.



ÖSYM 2021 yılı sınav takviminde sınavların tarihlerini duyururken Kovid-19 uyarısında da bulundu. Açıklamada “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.” denildi.



