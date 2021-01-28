İşe başlamanın heyecanını yaşıyorum

Dünkü manşetimizin ardından Millî Gazete’yi arayan Şanlıurfa İŞKUR yetkilileri, Hasan Kılıç ile görüşeceklerini ve iş bulunması için çaba göstereceklerini söyledi. Ardından Kılıç’ı kuruma davet eden yetkililer, Hasan Kılıç’a iş imkânı sağladı. Millî Gazete’ye teşekkür eden Kılıç, “Sesime ses olan Millî Gazete sayesinde İŞKUR yetkilileri sesimi duydu. Şanlıurfa OSB’de özel bir fabrikada iş ayarladılar. İşe başlamanın heyecanını taşıyorum” dedi.



Milli Gazete’nin dün manşet haberinde yer alan işsiz vatandaş Hasan Kılıç, haberimizin ardından iş sahibi oldu. Şanlıurfa İŞKUR yetkilileri, Millî Gazete muhabiri Furkan Erten ile iletişime geçerek Hasan Kılıç’ın bilgilerini aldı ve “İş bulması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Kılıç’ı kuruma davet ederek görüşme gerçekleştiren yetkililer, Hasan Kılıç’a özel bir fabrikada iş imkânı sundu.



Gazetemize konuşan Hasan Kılıç, Millî Gazete’ye teşekkür etti. Kılıç, “Sesime ses olan Millî Gazete sayesinde İŞKUR yetkilileri sesimi duydu. Şanlıurfa OSB’de özel bir fabrikada iş ayarladılar. Fabrika ile görüşüp en yakın zamanda işe başlamanın heyecanını taşıyorum. Millî Gazete ailesine teşekkür ediyorum” dedi.



Gazetemizin, “Çaresizlik ve yoksulluk zordur” başlıklı manşetiyle gündeme getirdiği işsizlikle boğuşan Hasan Kılıç, sonunda iş sahibi oldu.

