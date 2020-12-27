İşçiye temiz yemek bile yok!

İşçilerin, işsiz kaldıkları dönemde geçimlerini sağlamak için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan milyarlar TL’lik teşvik alan işveren, işçiye içinden böcek ve inşaat malzemeleri çıkan yemeği reva görüyor. İşçilerin gazetemize ulaştırdıkları yemeklerin içinden çıkanlar “bu kadarı da olmaz” dedirtti. Pandemi koşullarında dahi zorlu çalışma şartları altında ekmekleri için çalışan işçilere bir tabak temiz sıcak yemek çok görülüyor. İşçilerin gazetemize, çalıştıkları işyerlerinde kendilerine reva görülen yemekleri ulaştırması ile işçilerin sağlıktan uzak yemeklere mahkûm edildiği gün yüzüne çıktı.



Öğünlerin besin değerleri işçilerin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamak şöyle dursun, verilen yemeklerin içinden kıl, böcek ve hatta demir parçaları bile çıkıyor. Özellikle salgın döneminde beslenmenin iki kat daha önem kazandığı bir dönemde işveren, kârını artırmak adına işçileri sadece maaş ile değil, yemekler ile de açlığı mahkûm ediyor.



* İşçinin kötü gününde ona yardım etmesi için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nda onlarca kalemde milyarlarca lira teşvik ödemesi alan işverenin işçiye reva gördüğü yemeklerin içinden çıkanlar “bu kadarı da olmaz” dedirtti. Gebze’de bulunan CT Otomotiv Fabrikası, İstanbul Finans Merkezi ve yine İstanbul’da EMAAR AVM şantiyelerinde işçilere verilen yemeklerin içinden haşerat, kıl ve hatta inşaat malzemeleri bile çıktı.



* İnsan sağlığını tehlikeye atacak yemekleri işçiye reva gören işveren, işçinin salgından korunması için gereken tedbirleri de almıyor. İşçilerin aktardığı bilgilere göre, çalışma alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı belirtildi. İşçiler, yemekhanelerde de hijyen kurallarına uyulmadığını ve yemeklerini iç içe yemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

