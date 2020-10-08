İşçiye ‘Cuma’ baskısı!

Manisa’da faaliyet gösteren ve dünyaca ünlü tekstil markalarına üretim yapan Sun Tekstil fabrikasında işçilere ‘Cuma’ baskısı. 2016 yılında el değiştiren ve işçilere ‘Cuma’ sözü veren ancak şimdi ise bu sözünü unutan fabrika yönetimi son dönemlerde işçilere Cuma’ya gitmemeleri konusunda baskı yapmaya başladı.



Yaklaşık 4 yıldır işçiler sorunsuz olarak Cuma namazlarına giderken, son dönemlerde işçilerin Cuma’ya gitmelerine engel olunmaya başlanıldı. Fabrika idare yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası başlayan bu baskı CİMER’e de taşındı. Fabrikada teşkilatlanma faaliyeti yürüten Teksif Sendikası ise yaşanan baskıyı fabrikanın çalıştığı uluslararası markalara bildirerek engellemeye son vermeye çalışıyor.



Yargıtay’ın 2011 yılındaki içtihat kararı ile Cuma namazının engellenmesi yasaya aykırı bulunmuştu. Yargıtay’ın o kararı kapsamında işçiler hem kazanılmış haklarını hem de inançlarının gereğine yönelik fabrika yönetimi tarafından yapılan engellemelere karşı tepki gösterince, istifa zorlaması ve tehditlere maruz kaldı. Fabrika yönetimi işçilere, “Ya Cuma’ya gitmeyin ya da başka bir iş bulun” diyerek işçiyi istifaya zorlayıp tehdit etti.



Yaşadıkları baskıyı gazetemize anlatan işçiler, “2016 yılında fabrika el değiştirdiğinde yeni yönetim Cuma namazı konusunda bize hiçbir engelleme olmayacağı ile ilgili söz verdi. Hatta servis bile kaldırabileceklerini söyledi. Biz de işimizi hiçbir şekilde aksatmadan öğlen tatillerimizde ibadetimizi yerine getirdik. Ancak Eylül ayında fabrikada yeni müdür değişimi sonrası engellemeler ortaya çıkmaya başladı. Bu baskılardan rahatsız olup iş bırakan arkadaşlarımız oldu. Biz hem yasal olarak hem de dinimizin gereği olarak Cuma namazına gitmek istiyoruz. Bu baskının bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

