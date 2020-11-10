İşçinin sigortasını da sendikasını da alacaklar
Sendikalara göre, işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını ortadan kaldırmaya yol açacağı nedeniyle büyük tepki toplayan torba yasa, işçilerin sendika ve TİS hakkını işçilerin elinden alacak.
GÜNDEM 10.11.2020, 07:30
Sendikalar, 25 yaş altı gençlerin ayda 10 günden az sigortasız ve iş güvencesiz çalışmasının önünü açan torba yasanın sendika ve toplu sözleşme hakkını da yok edeceğini kaydetti.
Çalışma hayatına yönelik getirdiği bazı düzenlemeleri tepki toplayan torba yasa ile işçilerin bir bölümünün kıdem ve emeklilik hakkı yok olmak ile kalmayıp, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkını da elinden alacak. Sendikalar, 25 yaş altı işçilerin ayda 10 günden az çalışması ile ilgili düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde bu işçilerin sendikalaşma ve TİS haklarından mahrum kalacağına dikkat çekti. Getirilen bu torba yasa ile işçilerin adeta ‘işçi’ statülerinin yok edilip köleliğe dönüştürülmeye çalışıldığını belirten sendikalar, hükümetin istihdamı artırmak yerine iş güvencesini ortadan kaldırdığını ifade etti. 25 yaş altı gençlerin sadece sigortasız ve güvencesiz çalışmaya değil, sendikasızlaştırılmaya mahkum edileceğini kaydeden sendikalar, toplu sözleşme hakkını bu çalışanların ellerinden alınacağını vurguladı.
Emeği değersizleştirmek için hazırlanan torba yasaya karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten sendikalar, bunun için işçi cephesinde tam birlik olmasının gerekliliğinin altını çizdi. İşçi cephesinde ki ayrılıkların işçinin aleyhine yönelik adımlarda hükümet kanadını cesaretlendirdiğini ifade eden sendikalar, kararlı bir mücadelenin verilmesi gerektiğini kaydetti.
Çalışma hayatına yönelik getirdiği bazı düzenlemeleri tepki toplayan torba yasa ile işçilerin bir bölümünün kıdem ve emeklilik hakkı yok olmak ile kalmayıp, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkını da elinden alacak. Sendikalar, 25 yaş altı işçilerin ayda 10 günden az çalışması ile ilgili düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde bu işçilerin sendikalaşma ve TİS haklarından mahrum kalacağına dikkat çekti. Getirilen bu torba yasa ile işçilerin adeta ‘işçi’ statülerinin yok edilip köleliğe dönüştürülmeye çalışıldığını belirten sendikalar, hükümetin istihdamı artırmak yerine iş güvencesini ortadan kaldırdığını ifade etti. 25 yaş altı gençlerin sadece sigortasız ve güvencesiz çalışmaya değil, sendikasızlaştırılmaya mahkum edileceğini kaydeden sendikalar, toplu sözleşme hakkını bu çalışanların ellerinden alınacağını vurguladı.
Emeği değersizleştirmek için hazırlanan torba yasaya karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten sendikalar, bunun için işçi cephesinde tam birlik olmasının gerekliliğinin altını çizdi. İşçi cephesinde ki ayrılıkların işçinin aleyhine yönelik adımlarda hükümet kanadını cesaretlendirdiğini ifade eden sendikalar, kararlı bir mücadelenin verilmesi gerektiğini kaydetti.
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