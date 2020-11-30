İş yeri mi işyeri mi? TDK'ya göre nasıl yazılır?
Sık sık kullandığımız kelimeleri hem yazarken hem de konuşurken kimi zaman nasıl yazılır diye merak ediyoruz Peki TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
GÜNDEM 30.11.2020, 11:58
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Bazı kelimeler var ki sıklıkla ya yanlış söylüyoruz ya da yanlış yazıyoruz.
Bu yüzden de her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapıyoruz.
Peki İş yeri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Bu kelimenin iş yeri mi, işyeri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iş yeri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
İşyeri : Yanlış yazımıİş yeri : Doğru yazımı
Cümle içinde kullanımı:
“ Koronavirüs nedeniyle iş yerikarantinaya alındı.”
Bu yüzden de her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapıyoruz.
Peki İş yeri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘işyeri’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Bu kelimenin iş yeri mi, işyeri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iş yeri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
İşyeri : Yanlış yazımıİş yeri : Doğru yazımı
Cümle içinde kullanımı:
“ Koronavirüs nedeniyle iş yerikarantinaya alındı.”
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