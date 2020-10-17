İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da özel bir madende işletme müdürü olan 43 yaşındaki adam, iş görüşmesine gelen gencin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan talihsiz adam, yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 17.10.2020, 20:00
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A, gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A, yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A, yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Gökhan A, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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