İş adamı Murat Takmaklı’ya FETÖ'den hapis

Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından Murat Takmaklı, gizli tanık beyanlarındaki çelişki nedeniyle 2 yıl önce mahkeme tarafından tahliye edilmişti.

İşadamı Murat Takmaklı’nın Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Tutuksuz yargılanan Takmaklı, son duruşmaya avukatıyla birlikte katıldı.

Aydın Ses gazetesinin haberine göre; mahkeme heyeti, işadamı Takmaklı’yı 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, Takmaklı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

