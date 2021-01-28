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Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu
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GÜNDEM 28.01.2021, 03:49
Milan'ın İtalya Kupası çeyrek finalinde oynadığı Inter maçında rakip futbolcu Romelu Lukaku ile kavga eden Zlatan Ibrahimovic, yaşanan tartışmada ırkçı ifadeler kullanmadığını "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok" sözüyle belirtti.İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'ın Milan'ı 2-1 yendiği maçın ilk yarısının son anlarında Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan sert tartışma ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Ibrahimovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz. Hepimiz oyuncularız, bazılarımız diğerlerinden daha iyi." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Ibrahimovic-Lukaku tartışması, sosyal paylaşım sitelerinin İtalya gündeminde de yer buldu. Lukaku ile ağız dalaşında ırkçı ifadeler kullandığı iddiaları sonrasında, Ibrahimovic'in İtalya ve Avrupa'nın en eski müzik festivali Sanremo'ya onur konuğu olarak katılmaması yönünde çağrılar yapıldı. Sosyal medyada "Sanremo Festivali'nde Ibrahimovic'e hayır" etiketleri açıldı.
Ibrahimovic'in forma giydiği Milan Kulübünün de yıldız oyuncunun ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladığı basında yer aldı.
Ibrahimovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz. Hepimiz oyuncularız, bazılarımız diğerlerinden daha iyi." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Ibrahimovic-Lukaku tartışması, sosyal paylaşım sitelerinin İtalya gündeminde de yer buldu. Lukaku ile ağız dalaşında ırkçı ifadeler kullandığı iddiaları sonrasında, Ibrahimovic'in İtalya ve Avrupa'nın en eski müzik festivali Sanremo'ya onur konuğu olarak katılmaması yönünde çağrılar yapıldı. Sosyal medyada "Sanremo Festivali'nde Ibrahimovic'e hayır" etiketleri açıldı.
Ibrahimovic'in forma giydiği Milan Kulübünün de yıldız oyuncunun ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladığı basında yer aldı.
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