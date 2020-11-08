"Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmalıyız"

Ombudsman Malkoç Fransa, Almanya ve AB Ombudsmanlarına İslam düşmanlığına karşı mücadele çağrısı yaptı. Konu ile ilgili Ombudsmanlara mektup gönderen Malkoç, “İnsan hakları savunucuları olarak biz Ombudsmanlar, demokrasinin ilke ve eylemlerine aykırı olan, dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden, yaşanan bu tür insan hakları ihlallerine karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Fransa Ombudsmanı Claire Hédonn, Almanya Federal Parlamento Dilekçe Komisyonu Başkanı MarianWendt ve Avrupa Ombudsmanı EmilyO’Reilly’ye mektup yazarak İslam düşmanlığına karşı mücadeleye davet etti. Malkoç, Ombudsmanlara yazdığı mektupta Kovid-19 salgını sürecinde bütün dünya ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde olması gerekirken İslam ve yabancı düşmanlığının evrensel bir sorun haline gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Malkoç, son zamanlarda Müslümanlara yönelik yapılan, Türk halkını derinden üzen çok sayıda şikâyet başvurusu alınan rahatsız edici gelişmelere dikkat çekmek için yazdığını söyledi.



Aşırılıklarla mücadelenin, Müslümanlardan öç alma anlayışına dönüştüğü tehlikesine değinen Malkoç, “Bu hakaretlerin ifade özgürlüğü adı altında savunulmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bir topluma veya inanç mensuplarına acı veren şeylere karşı duyarlı olunması gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca Fransa’da son günlerde üst düzey Devlet yöneticileri tarafından gündeme getirilen İslam dinini yapılandırmaya yönelik çalışmalar da oldukça sıkıntılıdır” ifadelerini kullandı.



Aşırılıkla mücadelenin yanında ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda da ülkelerin ve kurumların gerekli önlemleri almasını isteyen Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığının her konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Malkoç, “İnsan hakları savunucuları olarak biz Ombudsmanlar, demokrasinin ilke ve eylemlerine aykırı olan, dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden, yaşanan bu tür insan hakları ihlallerine karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz” diyerek mektubunu sonlandırdı.

