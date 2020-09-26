Irkçı Yahudi işgalcilerden zeytin ağacı katliamı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre yerel kaynaklar, Yahudi işgalcilerin dün Beytülahim'in batısındaki el-Hıdır beldesine bağlı el-Şami vadisinde bulunan 20 yaşından büyük 50 zeytin ağacını yaktığını belirtti.

Söz konusu zeytin ağaçlarının belde sakinlerinden olan Filistinli Emin Salah’a ait olduğu öğrenildi.

Yahudi işgalciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde saldırıların artması ise dikkat çekiyor.

Beytülahim'in batı tarafına 4 km uzaklıkta yer almakta olan el-Hıdır beldesinin toplam alanı 8.279 dönümdür. Bunun 184 dönümü köyün yerleşim bölgesidir.

Filistin ile işgalci İsrail rejimi yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

